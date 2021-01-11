Dolar/TL'de 'küresel' etki

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020 sonundan beri en düşük seviyelerine geriledikten sonra dolardaki küresel değer kazancı ardından güne sert yükselişle başladı.

Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi konumunda. TL'deki değer kaybı ise benzer para birimlerine göre daha belirgin.

Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde yüzde 1 civarı yükselişte ve 7,45 seviyelerinin üzerinde değerleniyor. Kur geçen hafta canlı risk iştahı ile 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Euro/TL'de de artış söz konusu. Geçen hafta 9,02'nin üzerinde kapanan euro/TL, bu sabah saatlerinde 8,93'e kadar gerilemesinin ardından hızla yükselişe geçti ve 9,10 liranın üzerine çıktı.

Türk Lirası'ndaki değer artışı küresel risk iştahına takıldı

TL'deki Kasım ayı başından beri neredeyse aralıksız süren değer kazancı küresel riskten kaçışla duraksadı. Ancak Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara ve piyasa dostu uygulamalara devam edeceği beklentisiyle TL'deki değer kaybının sona erdiğine dair tahminler geçen hafta itivarıyla belirginleşerek devam ediyordu.

Piyasalarda TL'de ve TL cinsi yatırım araçlarında son 5 yıldır neredeyse aralıksız gerçekleşen değer kaybının duracağı 2021'de sınırlı da olsa değer kazancı beklentileri hakim. Son olarak geçen hafta HSBC müşterilerine 7.1 hedefi ile TL'de yeni pozisyon önerdi.

Ekonomi yönetimindeki değişiklikten itibaren yabancı girişlerine rağmen lokal altın ve döviz mevduatlarında 12 milyar dolarlık artış olduğuna dikkat çeken Ekonomist Cevdet Akçay Cuma günü ekonomide ilk yapılması gerekenin dedolarizasyon olduğunu söyledi.

Akçay, dövize yönelim konusunda "Getiri ve güven ikileminde güveni seçen insanları getiri tarafında düşündürmeye başlamanız lazım... İnsanları 'dövizde kalırsam bir senede para kaybetmiş olacağım' saiki ile TL'ye döndürmeniz lazım. Bunu sadece faizle başaramazsınız. Cazip faiz vermeniz lazım ama yeterli olmayacak" dedi.

Küresel piyasalarda dolar ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş ve koronavirüs yardım paketinin dünyanın en büyük ekonomisini canlandıracağı beklentileriyle bugün de değer artışını sürdürürek son yılların en düşük seviyesinden yükselişe geçti. Dolar endeksi son üç yılın zirvesini gördüğü Mart ayından beri %12 geriledi. Ancak şu anda geçen hafta gördüğü son üç yılın en düşük seviyesinden %1.3 yukarda işlem görüyor.

Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için yapılan çağrıları da yakından takip ediyorlar.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın bu hafta içerisinde büyük bir kısmı artırılacak borçlanmayla karşılanacak olan "trilyon dolarlık" koronavirüs yardım paketini açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar bu paketle birlikte enflasyonun dünya çapında yükseleceğini fiyatlıyorlar.

Bugün iç piyasada Ekim dönemi işgücü istatistikleri ve Kasım ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısı da piyasada takip edilecek bir diğer konu.

Türkiye'nin CDS'leri 315 puan düzeyinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 307/315 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine'nin yılın ilk haftalarında CDS'lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.