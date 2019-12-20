Dolar/TL’de oynaklık bugün de sürebilir
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5.93-5.94 aralığında başlıyor. Gelecek haftaki uzun tatil öncesi bugün oynaklığın devam edebileceği, 5.90-5.95'in hareket aralığı olarak izleneceği belirtiliyor.
Sabah Asya işlemlerinde 5.9450 seviyesini test eden dolar/TL, 5.93'ün hemen üzerinde işlem görüyor.
Analistlere göre yılsonu nedeniyle olan bilanço kapanışları yerli döviz talebinin yüksek seyretmesine yol açıyor.
TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğu belirtiliyor. BDDK’nın swap hamlesi sonrası Londra’da aşırı düşen TL swap faizleri de TL’nin değer kaybetmesine yol açtı.
Gelecek haftaki uzun tatil öncesi bugün oynaklığın devam edebileceği, 5.90-5.95'in hareket aralığı olarak izleneceği belirtiliyor.