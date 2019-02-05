Dolar/TL'de sıkışık seyrin sürmesi bekleniyor

05 Şubat 2019

TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceği açıklaması sonrası gerileyen dolar/TL'de 5.20'nin hemen üzerindeki hareket devam ediyor.

TL'de iyimser ve sakin seyrin bugün de sürmesi beklenirken, TCMB'nin bugün ve yarın gerçekleştireceği yatırımcı toplantısında verilebilecek mesajlar izlenecek. Öte yandan piyasada Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit yakından takip ediliyor.

Dolar/TL, yılın ilk enflasyon raporu toplantısında verilen mesajlarla geçen hafta 5.35'li seviyelerden iki ayın en düşüğü olan 5.1612'ye kadar gerilemiş ancak Cuma günü Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle 5.20'nin üzerine çıkmıştı.

Kur bugün saat 09:17'de 5.2160'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL 5.9643'den işlem gördü. Üç seanstır yükselen dolar endeksi ise 95.846 ile yatay.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, TCMB'nin sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararları ve Fed açıklamalarının etkisinin hala kurda hissedildiğini söyleyerek, "Dolar/TL'de farklı bir teknik görüntü beklemiyoruz sıkışık seyir var ve yükselişler satış baskısı ile karşılanmaya devam ediyor. TL için risk unsurları şu anda stabil dolayısıyla dolar/TL'de sakin seyir bekliyoruz, 5.10-5.35 arasındaki sıkışık seyri izlemeye devam edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede yapacağı konuşma izlenecek. Öte yandan Suriye ya da Venezuela konusunda ekstra haber akışı gelirse genel görünümdeki sakinliği bozabilir" dedi.

Tahvil faizleri geriledi

TL'de geçen hafta görülen değer kazancı sonrası tahvil faizlerinde de düşüş gözlendi. 2018 yılını yüzde 16.48 seviyesinde kapadıktan sonra 10 Ocak'ta yüzde 16.88 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri enflasyon raporu öncesi son işlem gününde spot kapanışta yüzde 15.37 seviyesindeydi. Bu verilere göre geçen hafta iki günde 100 baz puanın üzerinde bir düşüş yaşanırken yılbaşından bu yana düşüş ise 220 baz puana ulaştı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde dün işlem gerçekleşmezken, gösterge iki yıllık tahvilde ise getiri son işlemde yüzde 18.40 oldu.

Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay

Kaynak: Reuters