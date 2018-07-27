Dolar/TL'de tansiyon yüksek

27 Temmuz 2018

Dolar kurunda dün akşam saatlerinde yükselen tansiyon bu sabah aynı şekilde devam ediyor.

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına dün sert yükselen dolar/TL'de, bugün iki ülke ilişkilerine ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edecek.

Dün ABD açıklamaları öncesi 4.82 civarında dar bantta dalgalanan dolar/TL ilk tepki olarak 4.89'lu seviyelere yükseldikten sonra günü 4.85'in hemen altında tamamladı.

Bu sabah ise ilk işlemlerin 4.86 sınırında gerçekleştiği kur, 4.8450 - 4.8750 aralığında hareket ediyor. Euro/TL ise 5.65 civarında bulunuyor.

Merkez Bankası'nın eleştirilen ve sert piyasa tepkisi yaratan faiz kararıyla birlikte bu hafta 4.94'e kadar yükselen dolar/TL çarşamba günü Brunson'ın ev hapsine alındığı haberleriyle 4.77'li seviyelere kadar gerilemişti.

Borsa yatay açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 94.902,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 85,65 puan ve yüzde 0,09 yükselişle 94.902,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi güne yatay başlarken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.

Dün, gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç, 93.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Tahvil faizlerine de yansıdı

Uzun süredir baskı altında kalan tahvil/bono getirileri ise sert yükselişlerin ardından dün gerilemişti. Bankacıların verilerine göre gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri TCMB faiz kararı ardından yaklaşık 150 baz puan artışla tarihi rekor olan yüzde 18.50'nin üzerini test etmişti.

Rahip kararı sonrası ise 10 yıllık getiri 50 baz puanın da üzerinde bir düşüş kaydetti ve yüzde 17.50 civarına gerilemişti. Pence açıklamaları ardından bankacılar dün gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında getirinin yeniden yüzde 18'i aştığını belirttiler. Öte yandan gösterge iki yıllık tahvilde ise bileşik getiri yüzde 20.50 civarındaki seyrini sürdürüyor.

ABD ile Brunson gerilimi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamalarıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Brunson, devam eden davası çerçevesinde Çarşamba günü ev hapsine çıkarılmıştı.

Ancak bu adımı yeterli görmeyen ABD yönetimi Brunson'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. Dün önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ardından da ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına sert tepki gösteren Ankara ise Washington yönetiminin "tehditkar bir dil" kullandığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Öte yandan basında yer alan haberlere göre ABD senato alt komisyonu Türkiye'ye kredi kısıtlaması yaptırımını da onayladı.

"Riskler oldukça yukarı"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalarda ABD'li rahibin ev hapsine alınması ilk etapta ilişkiler açısından olumlu yansır diye düşünülmüştü. Ancak ABD'den dün gelen tepkilerle anlaşıldı ki ABD ev hapsini yeterli görmüyor. ABD ile Türkiye arasında dün yaşanan gerilimin ne kadar devam edeceği bilinmez ancak bu süreçte yumuşama olmaması halinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında gerilimin arttığı, belli dönemlerde baskının devam ettiğini görebiliriz. Bu zaten kırılgan olan TL'de riskleri oldukça yukarı taşıyabilecek bir gelişme" dedi.

ABD büyüme verisi izlenecek

Küresel piyasalarda ticaret savaşı gelişmeleri takip edilmeye devam edilirken bugün ABD'de açıklanacak ikinci çeyrek öncü GSYH verileri yakından izleniyor. Veri, ABD faiz artış hızına ilişkin verebileceği sinyaller nedeniyle yakından takip ediliyor.

ABD ve AB arasındaki uzlaşma işaretlerine rağmen ABD ve Çin arasındaki artan ticari gerilimin yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor.

Türkiye'den Trump'a Brunson tepkisi

Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye geniş yaptırım uygulanacak