Dolar/TL'de tarihi zirve
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının ardından TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL, 18,14 ile 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL ise 18,48'i gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirdi.
Piyasaları şaşırtan kararın ardından Dolar/TL, 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Karar öncesi 17,97 seviyesinde işlem gören Dolar/TL, 18,14'e kadar yükseldi.
20 Aralık'ta Kur Korumalı Mevduat enstürmanının açıklanmasından önce Dolar/TL 18,10 seviyesini görmüştü.
Euro/TL de 18,28 seviyesinden 18,48'e kadar çıktı. Gram altın ise 1032 liraya kadar yükseldi.
Türkiye'nin risk primi de kararın ardından hızlı yükseldi. 5 yıllık kredi temerrüt takası kararın etkisiyle 777 baz puan seviyesini gördü.