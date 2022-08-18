Dolar/TL'de tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirdi.

Piyasaları şaşırtan kararın ardından Dolar/TL, 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Karar öncesi 17,97 seviyesinde işlem gören Dolar/TL, 18,14'e kadar yükseldi.

20 Aralık'ta Kur Korumalı Mevduat enstürmanının açıklanmasından önce Dolar/TL 18,10 seviyesini görmüştü.

Euro/TL de 18,28 seviyesinden 18,48'e kadar çıktı. Gram altın ise 1032 liraya kadar yükseldi.

Türkiye'nin risk primi de kararın ardından hızlı yükseldi. 5 yıllık kredi temerrüt takası kararın etkisiyle 777 baz puan seviyesini gördü.