Dolar/TL'de tarihi zirve yenilendi
Merkez Bankası, oluşan güçlü beklentilere rağmen politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Sürpriz karar sonrasında döviz kurları sert bir şekilde yükselişe geçti. Karar öncesi 7,80'in altını gören dolar/TL kuru, faiz kararı sonrası 7,9799 seviyelerine kadar çıktı.
Merkez Bankası, bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 10,25 düzeyinde serbest bıraktı. Piyasalarda oluşan faiz artışı beklentisiyle 7,80'in altına kadar çekilen dolar/TL, 7,9799 seviyelerine kadar çıktı. Kur, saat 14:32 itibariyle 7,9580 seviyesinde yer aldı.
Merkez Bankasından bir ters köşe daha!