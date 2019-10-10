Dolar/TL'de temkinli görünüm korunuyor

10 Ekim 2019

Türkiye dün öğleden sonra Suriye'nin kuzeydoğusuna "Barış Pınarı Harekâtı" adıyla askeri harekat başlattı. Ardından gece yarısına doğru Fırat'ın doğusuna kara harekâtı da başladı.

ABD'de Cumhuriyetçi Partililer, Türkiye'nin Suriye'ye karşı askeri harekat başlatmasının ardından Başkan Donald Trump'ın Suriye politikasını kınarken bazı vekiller Nato üyesi Türkiye'ye karşı "çok ağır" yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Trump ise bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri yok edeceği konusunda endişeli olup olmadığını sorusu üzerine "Bu olursa ekonomisini yok edeceğim" dedi. Trump ayrıca yaptırımlar konusunda Senatör Graham ile aynı fikirde olduğunu ancak Türkiye'nin insanca davranmaması halinde "yaptırımlardan çok daha sert adımlar" düşündüğünü belirtti.

Kur Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretti. Bankacılar bu bandın kırılması için yurtdışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyordu. Artan jeopolitik endişeler yükselişi tetikleyen sebep oldu.

Bankacılar hafta başından bu yana kamu bankalarının dolar satışlarının gözlendiğini ve bu nedenle de dolar/TL'nin 5.85 seviyesini aşmakta zorlandığını belirtti. Ancak operasyonun sonuçları ve başta ABD ile ilişkilere etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.87 seviyesinin de üzerini gördü.

Dolar/TL saat 09:15 itibariyle 5.8720 seviyesinde yer aldı.