Dolar/TL'de yatay seyir; euro/TL hafif yukarı yönlü

Haftanın ikinci günü yurt içinde, ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri gibi önemli veriler takip edilecek.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa sürecek haftanın ikinci gününde dolar/TL, 8,25 etrafında sınırlı hareketlerine devam ediyor. Euro/TL ise 10 liranın üzerinde hafifi yukarı yönlü seyrediyor. Euro/TL kuru bu sabah saatleri itibarıyla düne göre yüzde 0,3 civarı yükselişle 10,07'nin üzerinde.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın ikinci günü yurt içinde önemli veriler takip edilecek. TÜİK sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksini açıklarken, TCMB ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak (10.00).

Ekonomistlerin Mart ayı cari işlemler medyan tahmini 3 milyar 600 milyon dolar, ortalama tahmini ise 3 milyar 549 milyon dolar açık oldu. Sanayi üretimi için yapılan anketlerde ekonomistlerin 2021 yılı Mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 13,4, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 15,8 artış yönünde oluştu.



TCMB, 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).



Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00), Avrupa'da açıklanacak en önemli veri olacak.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), JOLTS açılan iş sayısı (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.



İngiltere 5 yıllık (12.05) ve 40 yıllık (13.30), ABD 3 yıllık (20.00) tahvil ihalelerine çıkacak.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.