Dolar/TL'de yeni rekor geldi

17 Eylül 2020

Dünya ONLINE

Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası küresel piyasalarda satıcılı bir seyir yaşanırken ABD Doları, uluslararası arenada güç kazandı. Yurt içinde de her geçen gün rekor seviyelerini geliştiren dolar/TL kuru, bugünkü işlemlerde tarihi zirvesini 7,55'in üzerine taşıdı. Kur dün gece yarısı illikit piyasada kur 7,5490'ı görmüştü.



Gün içi en yüksek seviye olarak 7,5509'u gören kur saat 14:10 itibarıyla 7,5460'tan euro/TL ise 8,9080'den değerleniyor. Dünya borsalarına paralel bir şekilde güne satıcılı başlayan BİST 100'de de işlemler aynı dakikalar itibarıyla yüzde 0,35 kayıpla 1.102 puandan gerçekleştiriliyordu.,

Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42'ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı.

Analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Dolar endeksi 93,6 düzeyinde

Dün ABD Merkez Bankası (Fed), Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti. Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası sınırlı yükselerek 93,3 seviyesine dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 93,6 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, 2 işlem günü süren düşüşün bugüne taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,1780'den işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.