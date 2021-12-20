Dolar/TL'de yeni rekor

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 17,65 seviyesini test ederken euro/TL de benzer şekilde yüzde 7'e yakın artışla 19,85'ler düzeyine çıktı.

Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yöntemiyle piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptı. Merkez'in müdahaleleri gün içerisinde kurda düşüş sağlasa da aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu farklı platformlarda yaptığı açıklamalarında faiz karşıtı söylemine devam etti.

Faiz indirimleri konusunda “Benden başka bir şey beklemeyin” diyen Erdoğan, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğini” vurguladı.

Borsa İstanbul'da olası satışlara önlem

Borsada cuma günü yaşanan yüzde 8.5 kaybın ardından, BIST50 Endeksinde bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

BIST'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Küresel piyasalarda dolar yükselişte

Dolar, bir Fed yetkilisinin salgın hastalık döneminde Mart ayından itibaren ilk faiz artırımının gerçekleşeceğine işaret etmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında Temmuz 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yükseldi. Avrupa'da Omicron varyantı yayılmaya devam ederken İngiltere sağlık bakanının Noel tatili öncesinde kısıtlamaların sıkılaşabileceğine açık kapı bırakmasıyla gerileyen sterlinin yanı sıra euro da Hollanda'nın dün yeniden tecrit uygulamaya başlamasıyla sert düşüş kaydetti. Dolar endeksi 96.629 seviyesinin ardından yükselerek geçen ay gördüğü yılın zirve seviyesi olan 96.938'e yaklaştı.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Cumartesi günü Omicron kaynaklı vaka sayısının toplu bulaşın görüldüğü bölgelerde bir buçuk-üç gün içerisinde iki katına çıktığını açıkladı, ancak varyantın

neden olduğu hastalıkların ne kadar ağır geçirildiği de dahil olmak üzere yeni varyanta dair

birçok konunun henüz bilinmediğini belirtti.



Cuma günü Fed yetkililerinden Chris Waller, faiz artırımının büyük ihtimalle Fed'in Mart

ayında tahvil alımları programını sonlandırmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirileceğini

söyledi.



Yine Cuma günü erken saatlerde ise New York Fed başkanı John Williams CNBC'ye, Fed'in Mart

ayında tahvil alımları programını durdurarak 2022 yılında faiz artırımı gerçekleştirme imkanı

elde edeceğini söylemişti.