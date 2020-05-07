Dolar/TL'de yeni zirve görüldü

07 Mayıs 2020

Yükseliş eğilimine devam eden dolar/TL, bu sabah tüm zamanların rekorunu yeniledi. Sabah saatlerinde 7,25'i gören dolar/TL, gün ortasında 7.27'nin üzerine çıktı ve tarihi seviyelerini güncelledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Kur, 7.26 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü. Sabah saatlerinde 7.25 seviyenin test edilmesinin ardından kur, piyasalarında açılmasıyla 7.23 seviyelerine çekilmişti. Gün ortasında yeniden yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL, 7,27'nin üzerine çıktı. Bu arada Euro/TL de 7.85 seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 artışla 98 bin 579 puandan güne başladı. Açılış sonrası gelen satışlarla Endeks, 98 bin puanın altına çekilen BİST 100 Endeksi, gün ortasında 99 bin seviyesinde işlem görüyor.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, swap konusunda IMF ile masada olunmadığını ifade etti.

TL'nin oynaklık göstergeleri iki haftanın zirvesinde

TL'nin dolar karşısında değer kaybını sürdürerek tarihi zirveleri görmesinin ardından Türkiye'nin yurtdışında işlem gören dolar cinsi tahvillerinin fiyatı düştü, TL'nin oynaklık göstergeleri ise iki haftanın zirvesine çıktı.



Fenics tarafından sağlanan verilere göre TL opsiyon kontratlarında öngörülen bir haftalık vadede öngörülen oynaklık göstergesi yüzde 21.9'a çıktı. Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinden 2030 Ocak vadelinin fiyatı 2.5 sent, Ekim 2026 vadelinin fiyatı 1.8 sent düştü.

AA: Düzenleyici kurumlar harekete geçti



Bu arada Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, dünkü işlemlerde ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya çalıştığı, ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremediklerinden temerrüde düştükleri öne sürüldü. AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, serbest piyasanın kurallarına uymayan işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği bildirildi.

BDDK'ya manipülasyon tespiti için geniş yetki



“Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” ile ilgili maddenin ardından bugün Resmi Gazete’de konuyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik BDDK'ya manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve söylemleri belirlemede geniş yetkiler tanımlıyor.

'Düşüşün ana sebebi döviz likiditesi ihtiyacı'



Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketleri değerlendiren Ekonomist Soner Kuru, yükselişin ana sebebi olarak gördüğümüz bu durum neticesinde piyasalarda döviz likiditesi ihtiyacı olduğunu ifade etti. Kuru'nun değerlendirmesi şöyle:



"Doların uluslararası piyasada değerli olduğu ve sermayenin gelişmekte olan ülkelerden çıkma eğiliminde olduğu bu süreçte pandemi nedeniyle içeride atılan mali adımlar ve sağlanan destekler dolaşımdaki TL miktarını artırıyor.

Kurdaki yükselişin ana sebebi olarak gördüğümüz bu durum neticesinde piyasalarda döviz likiditesi ihtiyacı hakim. daha önce bu noktada yapılan açıklamalar piyasada beklenti oluşturmuş, kur 7 TL altında bir süre dengede kalmıştı ancak döviz likidite enjekte edecek bir adımın gelmemiş olması son günlerde kurda yeni bir yukarı hareket başlattı.

Uluslararası kurumlarla yapılacak bir swap veya kredi anlaşması neticesinde döviz likiditesine ulaşılabilirse miktara bağımlı olarak kurda ilk etapta 6,80 seviyelerine sonrasında 6,40'lara kadar hızlı bir düşüş olabilir.

Kurda kalıcı bir geri çekilme için ise olası bu anlaşmalara ilaveten küresel tarafta da gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akımı trendi başlaması gerektiğini düşünmekteyiz ki bu ağırlıklı olarak pandeminin seyrine bağlı olacak."

Erkan: Döviz getirecek hamleler gerekiyor

Tera Yatırım'dan Ekonomist Enver Erkan da dolar/TL'nin düşmesi için yurt dışından döviz getirecek hamlelere gerek olduğunu aktardı. Erkan'ın değerlendirmesi şöyle:



"Kurun düşmesi için TRY’y cazip hale getirici veya yurt dışından döviz getirecek hamlelere ihtiyaç var. En çok gündemde olan FX swap görüşmeleri… MB Başkanı Murat Uysal, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Bakan Albayrak da swap görüşmelerinin devam ettiğini ve 1’den fazla olabileceğini söyledi. Fed ile bir swap anlaşmasının yapılması kısa vadeli döviz likiditesi ihtiyacının sağlanması açısından önem arz etmektedir."

BDDK devrede: Yanıltıcı işlem ve açıklamaya ceza