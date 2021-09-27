Dolar/TL'de yeni zirve

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirim kararıyla yükselişini hızlandıran dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe de rekor tazeleyerek başladı.

Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da yönünü yukarı çevirdi. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8,87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8,8995'e kadar yükseltti. Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10,4288'in hemen altında yatay seyrediyor.

Tarihi zirvesini 8,8995 ile güncelleyen dolar/TL, ardından gelen satışlarla 8,86-8,87 bandında dengelendi. Euro/TL'de 10,38-10,39 aralığı söz konusu.

Gözler Kavcıoğlu'nun yarınki konuşmasında

Yabancılar zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye yatırımlarını daha da azaltma yönünde tüm TL ve TL cinsi yatırım araçlarında satış yönlü işlem yaptılar. Lokaller ise 265 milyar dolar civarındaki döviz birikimlerinden kar realizasyonu yada nakit TL ihtiyacı için 2 milyar dolara yakın seviyede döviz bozdurdular. TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında TL varlıklardaki satış baskısı BIST-100'de özellikle bankacılık endeksinde tahvil piyasasında CDS'lerde yani tüm Türkiye varlıklarında görüldü.

Bu hafta piyasalar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Salı günü Finansın Geleceği toplantısında yapacağı konuşmaya odaklandı. Piyasalar TCMB ve siyasilerin yapacağı konuşmalardan önümüzdeki aylarda da "politika hatası" olarak görülen faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.