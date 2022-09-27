Dolar/TL'de yeni zirve

Merkez Bankası'nın (TCMB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı.

Dolar/TL, 18.47 ile yeni zirvesinde güne başladı. Euro/TL ise 17.85'ten alıcı buluyor.

Türk Lirası, son bir ayda benzer para birimlerinden ise daha sınırlı bir kayıp yaşıyor. Günlük olarak oldukça sınırlı kalan ancak her gün devam eden yükselişler bir aydan fazla süredir görülüyor.

Dolar/TL, serbest piyasada dünü 18.4539’dan kapatmıştı.

Geçen haftaki faiz kararının ardından Dolar/TL, 17.40'ın üzerine çıkmıştı. TL, eylül ayındaki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 28.6, son bir yılda ise yüzde 54.6 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalarda doların, ruble gibi bir iki istisna hariç neredeyse tüm dünya para birimlerine karşı sene başından beri yaşadığı değer kazançları güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi, 114.58 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin, 1.0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görürken euro da dolar karşısında 20 yılın dip seviyesindeydi.

ABD borsaları da yaz aylarındaki toparlanmada kaydettiği kazanımların tümünü geri verdi. S&P endeksinin ardından Dow Jones endeksinde de Ocak ayında görülen zirveden bu yana kaydedilen kayıplar yüzde 20'yi aştı.

Küresel resesyon endişeleri faiz artışları ile birlikte kuvvetlenirken, ABD dışındaki ülkelerde özellikle de Avrupa'da enerji arz sorunları endişeleri artırıyor. İhracatının yarısına yakının AB'ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip ediliyor.