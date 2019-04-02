Dolar/TL'de yön yukarı

02 Nisan 2019

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar/TL 5.60'ın üzerinde işlem görüyor.

Güne yükselişle başlayan kur saat 10:43'de yüzde 2,30 primle 5.6110 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL de yüzde 1,80 artışla 6.2920'den alıcı buldu. Dışarıda ise dolar endeksi 97.457'de yukarı yönlü. Bu arada Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi yüzde 0,70 ekside 93.400 puanda.

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi önceleyen ve 4,5 yıllık seçimsiz dönem vurgusu yaptığı açıklaması pozitif algılansa da, İstanbul'da sonucun hala belli olmaması ekonomiye odaklanmanın gecikeceği algısına neden oluyor.

Bu arada TL üzerinde başlıca baskı unsuru olan S-400/F-35 geriliminde ABD ilk somut adımı attı ve F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye'ye teslimatını durdurdu. Konunun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi için bu hafta Washington'a yapacağı ziyarette ele alınması bekleniyor.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, "Piyasada seçimlerin ardından yakından izlenen ve yön belirleyici bir kaç konu var. 4 yıl seçimsiz dönem söylemi var; piyasanın öngörüsü de şu an için yerel seçimlerin bir erken genel seçimi tetiklemeyeceği yönünde. Ancak yine de seçim sonuçlarının AK Parti'de bir değişim yaratıp yaratmayacağını izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta yapısal reform takviminin açıklanmasını bekliyoruz. Bu açıklamada kısa vadede popülist adımlara mı yoksa uzun vadeli yapısal adımlara mı odaklanılacağı önemli" dedi ve ekledi:

"Bir diğer konu ise Türkiye ABD ilişkileri. ABD dün, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipmanların Türkiye'ye tedariğini durduracağını açıkladı. Tansiyon artıyor ve bu piyasalara yansıyor. Çok kritik bir konu ve TL'yi her iki yönlü sert ayrıştırma potansiyeli taşıyor. Son olarak dolarizasyon konusuna gelirsek dün uzun bir aradan sonra ilk kez bireysellerin döviz satışına geçtiğini gördük. Bunun devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz."

Türkiye için ABD kaynaklı bir başka zorlayıcı başlık da İran petrolüne verilen muafiyetin uzatılıp uzatılmayacağı. Muafiyetin süresi Mayıs ayında sona erecekken, ABD İran yaptırımlarını genişletmek için hazırlık içinde.

Diğer taraftan küresel piyasaların izlediği başlıca gelişme kördüğüme dönen Brexit süreci. Son olarak dün İngiliz parlamentosu aralarında iptal ve yeni referandum seçeneklerinin de bulunduğu 4 farklı teklifi reddetti. Başbakan May'in planını 3 kez reddeden parlamento, geçtiğimiz haftalarda 8 başka teklifi de reddetmişti.

Erdoğan'dan ekonomi mesajları

F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimi durduruldu

İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?