Dolar/TL'de yukarı yönlü dalgalı seyir

TCMB'den perşembe günü faiz indirimi beklenmesi ve ABD tarafındaki verilerin iyi gelmesi sonrası güçlenen dolar endeksi, TL'de kaybın devam etmesine neden oluyor.

Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı görülüyor. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası tarihi zirvesini 10,56 seviyelerine taşıdı. Saat 13:20 sularında 10,56 ile zirveyi gören kur sonraki yarım saat içerisinde 10,45'e kadar gerilese de dünkü kapanışa göre yüzde 1,3 yukarıda.

Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam

Yarınki faiz kararı öncesi 'faizin sebep, enflasyonun netice olduğu' söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda faizi savunanla beraber olmam" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişin yeniden hızlandığı görülürken, dolar/TL, 10,53 seviyesine ulaştı.

Piyasada ağırlıklı beklenti TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği ve 100 baz puanlık indirim daha geleceği yönünde.

Altında yükseliş eğilimi korunuyor

Hareketli bir diğer yatırım aracı olan altında ise yukarı yönlü denemeler sürüyor. Spot altın 1860 seviyesinin üzerini gördü. Gram altın ise yurtdışı ve içerde yükselen kur etkisiyle 625 lira seviyelerine taşındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki dört yıl boyunca merkez bankasını yönetecek kişinin kim olacağına karar vereceği tarih yaklaşırken, Fed yetkilileri arasında yüksek enflasyona nasıl karşılık verileceğine dair tartışmaların hız kazandığı görüldü.

Bu arada ABD Hazine Bakanı Yellen da ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.