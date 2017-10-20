Dolar/TL'de yükseliş hakim

20 Ekim 2017

Dolar ABD'de vergi reformları konusundaki ilerlemenin ekonomiye destek sağlayacağı beklentisini artırmasından destek bulurken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor.

ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçilerin Demokratların desteğini almadan vergi kesintisi tasarısını geçirmesine imkan verecek 2018 mali yıl bütçe tasarısını onaylamasının ardından dolar değer kazandı. Böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD vergi yasasını revize etme isteği önemli bir engeli aşmış oldu.

Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato bütçe tedbirleri tasarısını 49'a karşı 51 oyla kabul etti. Söz konusu tasarı ile önerilen vergi kesintileri, 10 yıllık süreçte bütçe açığının 1.5 trilyon dolara kadar daha yükselmesine neden olacak.

Dolar bu gelişme ile iki haftadan uzun sürenin en büyük günlük kazancını gerçekleştirmeye hazırlanırken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybına paralel dolar/TL de 3.68 seviyesini aştı.

Bu sabah 3.6594/3.6618 seviyesinde olan dolar/TL, akşam saatlerinde 3.6802/3.6819 seviyesinde işlem görüyor.

Bu sabah 3.9870/3.9925 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.0103/4.0115, bu sabah 4.3162/4.3222 seviyesinde olan euro/TL ise 4.3384/4.3411 seviyesinde bulunuyor.

Piyasaların diğer ana gündem maddesi ise Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusu.

ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için değerlendirdiği beş aday ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre Trump kararını gelecek hafta açıklayacak.

Kaynak, Trump'ın dün Fed Başkanı Janet Yellen ile görüştüğünü söyledi ve görüşme hakkında "iyi geçti" dedi.

Trump'ın henüz adaylar arasında seçim yapmadığını belirten kaynak, "Trump'ın herhangi bir eğilim gösterdiğini düşünmüyorum" dedi.