Dolar/TL'de yükseliş isteği sürdü

30 Ocak 2020

Yurt içi piyasada bugün Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporundaki mesajları takip edilirken, verilen mesajlar TL'de belirgin bir etki yaratmadı.

Hafta boynuca 5.95 civarında dar bantta bir seyir izleyen kur, bugün hem küresel piyasalardaki riskten kaçış, hem de küresel jeopolitik tansiyondaki artışla yönünü yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda yeni koronavirüsün yayılmasına ilişkin endişelerle yaşanan satış baskısı devam ediyor.

Dolar/TL bugün 5.9850'ye kadar yükselirken, serbest piyasa kapanışı 5.9750 seviyesinden gerçekleşti. Dolar/TL 5.99'a yükselmesi halinde bu seviye 30 Mayıs 2019'dan beri en yüksek olacak.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Jeopolitik tansiyonun artmasına dikkat çekerek, "İdlib tekrar fiyatlamalara olumsuz yansıyor, küresel piyasalar da virüs ve bunun gibi nedenlerle EM'leri destekleyici değil" dedi. Bankacı önümüzdeki günlerin jeopolitik gelişmelerin Türkiye'nin Rusya, ABD ve AB ile ilişkilerine etkisinin de daha yakından izleneceği bir dönem olacağını belirten bankacı, TL'deki bugünkü hareketin sınırlı, oynaklığın ise çok düşük olduğunu belirtti.