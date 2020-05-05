Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

05 Mayıs 2020

Küresel piyasalar haftaya sert satışlarla başlamasının ardından bugüne daha olumlu bir havada başlangıç yaptı. Dün satıcılı açılmasının ardından günü artıda kapatan ABD borsalarının vadeli kontratları da bu sabah yüzde 1'in altında artıda işlem görüyor. Asya'da Japonya, Çin ve Güney Kore borsaları bugün de kapalı olacak. Hong Kong gibi açık olan borsalarda alıcılı bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları, ülkelerin koronavirüs salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesinin etkisiyle güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kazanırken Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7; İngiltere'de FTSE s100 endeksi yüzde 1,7 yükselişte

Borsa İstanbul artıda açıldı

Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki pozitif seyre eşlik ederek güne yüzde 0,8 artıda başladı. BİST 100 Endeksi, dünkü kapanışa göre 792 puan artışla 99 bin 634 puandan açıldı.

Dolar/TL 7,07'nin üzerine çıktı

Yurt içi piyasalarda ise bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı normalleşme adımlarının piyasaya yansımaları takip edilecek. Öte yandan son haftalarda yoğun ilgi gören Hazine ihaleleri izlenecek. Dün 7,05'in üzerini gören dolar/TL kuru bu sabahki işlemlerde 7,02'ye kadar geriledikten sonra yeniden 7,07'in üzerine tırmandı. Dolar/TL kuru, gün içerisinde en yüksek seviye olarak 7,0745'i gördü. Euro/TL ise 7,69 seviyelerinden el değiştiriyor.

Gözler Hazine ihalelerinde

Hazine tarafından bugün 2 yıl vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ve 5 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 8 milyar 834 milyon lira borçlanmaya gitmişti.

Normalleşme adımları petrol fiyatlarını yükseltiyor

Avrupa ve Asya'da giderek daha fazla sayıda ülkenin ekonomilerini yeniden açmak için adım atmalarının talep görünümünde yarattığı iyileşme ve OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasının yürürlüğe girmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltiyor. Dün 20 doların üzerine tırmanan ABD ham petrolü bu sabah saatlerinde 22 dolara yaklaşmış durumda. 30 dolar yolculuğunu sürdüren brent petrolün varili ise 28 doların üzerinde işlem görüyor.

Spot altının ons fiyatı ise 1700 dolar civarındaki yatay hareket ediyor.



Wall Street, teknoloji şirketleri öncülüğünde artıda

ABD borsaları dünü teknoloji şirketlerinin hisselerine gelen alımlarla birlikte günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artışla 23.749,76 puana yükselirken S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artarak 2.842,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 yükselişle 8.710,71 puana çıktı.