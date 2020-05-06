Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

06 Mayıs 2020

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor. ABD borsaları dünü yüzde 1 civarı primli kapattıktan sonra bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde hafif artıda seyrediyor. Asya borsalarının genelinde de yükselişler dikkat çekiyor. Asya'da Çin ve Güney Kore borsaları tatilden dönerken; Japonya bugün de kapalı olacak.

Küresel piyasalara paralel olarak Borsa İstanbul'da güne hafif artıda bir başlangıç yaptı. Borsa İstabul BİST 100 Endeksi yüzde 0,15 artışla 98 bin 986 puandan açıldı. Açılışın ardından gelen satışlar sonrası endeks eksiye döndü.

Dolar/TL 7,15'i geçti

Dün 7,10'un üzerini gören dolar/TL kuru, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini sürdürdü ve 7,15'in üzerine çıktı. Dolar/TL, bu hafta yaşanan yükselişlerle birlikte 13 Ağustos 2018'de görülen 7.24 seviyesindeki tarihi zirveye de oldukça yaklaşmış durumda. Euro/TL 7,70'den el değiştiriyor.

Dün sabah saatlerinde 7,02'ye kadar çekilen dolar/TL, Merkez Bankası'nın swap limitlerini artıran düzenlemesi sonrası yükselişe geçerek 7,10 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'un uluslararası yatırımcılarla düzenleyeceği telekonferansın piyasalar tarafından yakından izlenecek. Telekonferansın saat 16.00'da başlayacağı açıklandı.

Avrupa borsaları karışık

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir hakim. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 azaldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.858 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 6.708 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 4.469 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 17.340 puan oldu.

2 gündür hızlı yükselen petrol fiyatları hafif geriledi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin ardından Asya ve Avrupa'da ekonomilerin yeniden açılmaları için atılan adımların etkisi ile geçtiğimiz 2 günde yaşanan hızlı yukarı hareketin ardından bu sabah yönlerini aşağı çevirdiler.



Dün 3,77 dolar, yüzde 13,9 artışla 30,97 dolar/varil seviyesinden kapanan Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 0,22 dolar düşüşle 30,75 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 0,30 dolar kayıpla 24,26 dolar/varilden işlem görüyor.



Petrol fiyatlarındaki hafif gerilemede, ABD'dün API tarafından açıklanan verilerin stoklarda beklentilerin üzerinde bir artış olduğuna işaret etmesi de rol olnadı. ABD'de ham petrol stokları 7,8 milyon varil olan beklentinin üzerinde 8,4 milyon varil arttı.