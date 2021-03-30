Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı

Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından TL satış baskısında kalırken, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonucu kısıtlamaların sıkılaştırılması ve doların küresel çapta değer kazancı da değer kaybında etkili oldu.

Yeni haftanın ilk gününde 8,20'nin üzerine tırmanan dolar/TL, yeni günün ilk dakikalarına 8,28'in üzerinde başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yükseliş devam etti ve 8,35'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 9,80'in üzerine tırmandı.

ABD tahvil getirileri yükselişte, dolar değerleniyor

Dolar, koronavirüs aşılamasındaki hızlanma ve ABD'deki devasa mali canlandırma paketiyle enflasyon kaygılarının artmasına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin

yükselmesiyle yen karşısında bir yıllık zirvesine çıktı. ABD Hazinesi'nin 10 yıl vadeli gösterge tahvillerinin getirisi yüzde 1,77'nin üzerine çıktı. Yüksek tahvil getirileri yatırımcılar için dövizi daha cazip kılıyor. Dolar endeksi ise 4.5 aylık zirvesi olan 93.177 seviyesine çıktı.

Dolar, ayrıca Archegos Capital adlı bir hedge fonun iflasının borsanın geneline yayılmasından endişe eden yatırımcıların dolara yönelmeleriyle de destek buldu. Ancak bu sabahki Asya seansında hedge fonun piyasada yarattığı endişe hafifledi.



Dolar, Asya'daki işlemlerde geçen yıl Mart ayından beri ulaşamadığı 110 yen seviyesine çıktı ve 2016 sonlarından beri olan aylık en iyi performansını görmeye doğru gidiyor.