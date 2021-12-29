Dolar/TL'de yükseliş yüzde 5'e dayandı

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile 18,4 tarihi zirvesinden sert düşüş sonrası bugün 12 seviyesinin üzerine çıktı.

Dün gün boyu 11,80'lerden seyreden dolar/TL, bu sabah sakin başlangıç sonrası 12 lira seviyesini aştı. Gün ortasında dolar/TL, 12,35'e kadar yükselirken euro/TL ise 13,95 ile 14 lira sınırına dayandı.

Merkez Bankası günlük kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL şeklinde duyuruldu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

'Şaşırtacak' tedbir paketi bekleniyor

Piyasalar ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklayacağını söylediği piyasaları "şaşırtacak" tedbir paketini de bekliyor. KDV alanında açıklanabilecek tedbirler yakından izleniyor.

TCMB bugün itibarıyla kur garantili TL mevduat mekanizmasına altın hesaplarını da dahil etti. TCMB dün dövizden TL'ye dönüşe ilişkin zorunlu karşılık aracılığıyla uyguladığı teşvikleri genişletmişti. Ancak TCMB dün 2020 sonunda sıfırlanan döviz komisyon oranlarını dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için belirgin artırmıştı.

TCMB rezervleri düşüşte

Piyasalar TL'de yaşanan süreçte TCMB rezervlerinden belirgin bir döviz satışı olduğunu öncü verilerden hesaplarken, kur atağını 20 Aralık'ta bitirdiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise kamu bankalarının dolar satışında devreye girmediğini söylüyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü geçen haftanın ilk iki gününde olmak üzere TCMB'nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta yaklaşık 7-8 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 17-18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

TCMB ay başından beri toplam beş doğrudan müdahalede bulunmuş ve rezerv düşüşleri geçen haftaya kadar açıklanan tutarlarla uyumlu seyretmişti. Ancak bu uyum müdahale açıklaması yapılmadığı geçen hafta itibarıyla ortadan kalktı.

TCMB verilerine göre bankanın net rezerleri önceki hafta 21 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Reuters'ın hesaplarına başvurduğu üç bankacı TCMB net rezervlerinin 12 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşeceğini tahmin ettiler. Veri yarın saat 143:0'da açıklanacak.