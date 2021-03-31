Dolar/TL'de yüzde 1 düşüş

Doların küresel bazda güç kaybetmesiyle, dolar/TL bugün 8,21 seviyelerine doğru çekildi. Kur, akşam kapanışa doğru 8,25 seviyesinde yer aldı.

Haftaya başlarken 8.45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, global piyasalarda doların görece zayıflamayla birlikte bugün analistlerin destek olarak işaret ettiği 8,21 seviyesine kadar yaklaştı.

Analistlere göre 8,21’in kırılması halinde satışlar bir miktar daha sürebilir.

Olası yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması durumunda ise 8,31 seviyesinin izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Borsa yüzde 0,3 ekside kapandı

Gün içinde 1.390-1.400 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi ise günü önceki kapanışın yüzde 0,29 altında 1.391,73 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.