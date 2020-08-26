Dolar/TL'ye JP Morgan etkisi

26 Ağustos 2020

Yeni tarihi zirvesinden dönen dolar/TL bugün aşağı yönlü hareket izledi.

Analistler, Asya piyasalarında düşük işlem hacminin etkisiyle 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL'nin, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar/TL'de satış önerdiğini belirtmesiyle düşüşe geçerek 7,33 seviyesine kadar gerilediğini belirtti.

Düşük işlem hacminin yaşandığı zaman diliminde 7,4174 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 7,3356'ya kadar geriledi.

Saat 16.55 itibarıyla dolar/TL, önceki gün kapanışına göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 7,3805'ten işlem görürken, euro/TL yüzde 0,29 azalışla 87205 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada, gelişmekte olan bazı ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'nin pozitif ayrıştığı gözlendi. Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,03, Brezilya reali yüzde 0,62, Endonezya rupisi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Analistler, JP Morgan'ın teknik analiz raporunda dolar sat, TL al önerinde bulunduğunu anımsatarak, öneri sonrası dolar kuru üzerindeki baskının arttığını ifade etti.

Raporda, dolar kurunda yukarı yönlü ivme kaybının vurgulandığını söyleyen analistler, 7,1890'ın kırılması durumunda düşüşün ivme kazanmasının beklendiği belirtildi.

Analistler, JP Morgan değerlendirmesinde dolar/TL için, 6,7800 ve 5,5000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 7,6500 seviyesinin ise stop-loss olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade etti.

Kaynak: AA