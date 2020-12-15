Domino’s Pizza halka arzı değerlendirmeye aldı

DP Eurasıa NV, yönetim kurulunun aldığı kararda şirketin Borsa İstanbul'da da işlem görmesini veya Türkiye'deki işlerini yürüten iştirakinin Borsa İstanbul'da halka arzını gözden geçirmek için değerlendirme yapmaya karar verildiği açıklandı.



Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'nın da içinde bulunduğu DP Eurasia’da 10 aylık dönemde Türkiye’de yüzde 23,3 oranında büyüme yakalarken toplam satışlarını 853.1 milyon liraya yükselti. Büyüme planlarında 2021 yılı için önceliği Doğu Anadolu Bölgesi’ne veren Domino’s, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Ardahan ve Muş’ta şube açmayı hedefliyor.