Dört büyüklerle yapılandırma revize edildi

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin Denizbank Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza törenine, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Törende konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, taraflara teşekkür ederek, zor süreci güzel bir şekilde atlattıklarını söyledi.

Aydın, "Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

"Finansman paketi 8,4 milyar liraya ulaşacak"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise Türkiye'de sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasının milli görev olmasından hareketle, kamu bankalarının öncülüğünde başladıkları finansal yeniden yapılandırma sürecinde en üst düzeyde sorumluluk hissederek ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Bugün bir sözleşmenin ötesinde, Türk sporunun geleceğine imza attıklarını dile getiren Ateş, "Konsorsiyumun lider bankası Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halk Bankası, DenizBank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz. Futbolumuzun çınarları 4 büyüklerin yanında durmayı vazife addediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ateş, konsorsiyuma dahil bankalar olarak, Türkiye'de 100 binlerce kişinin geçimini sağladığı, 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip, gençlerin sporla buluşmasına ve sporu sevmesine vesile olan kulüpleri desteklemeyi her zaman topluma karşı vazife olarak addettiklerini anlattı.

Türk sporunun lokomotifi ve çınarları 4 büyük kulübün elde ettiği başarılarda finansal çözüm ortağı olarak daima yanlarında durduklarını ifade eden Ateş, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağladığımız finansmanlar, sponsorluk anlaşmalarımız ve iş birliklerimizle, Türkiye'ye mal olmuş kulüplerimize ve sporun genel anlamda gelişimine katkı sunduk. Biliyoruz ki kulüplerimize sağladığımız destek, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla Türk sporuna verilen destek demek. Bu kaynak sayesinde, A takımların yanı sıra sportif geleceğimiz olan amatör ve olimpik branşlar da finanse ediliyor. Böylece ülkemize uluslararası platformlarda sayısız başarı kazandıran sporcularımız yetişmeye devam ediyor."

"Zorlu dönemde bankalar olarak güç birliği yaptık"

Hakan Ateş, global olarak içinden geçtikleri zorlu dönem ve koşulların, kulüplerin azalan gelirleri ve değişen ihtiyaçlarıyla şekillenen taleplerini karşılamak üzere bankalar olarak omuzlarına yeni bir sorumluluk yüklediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut borçların yapılandırılmasının yanında, kulüplerimizin futbol ailesi ve 3. taraflara kısa vadede ödemekle yükümlü oldukları bedellerin finansmanını ve böylece ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdindeki taahhütlerini de yerine getirmesini sağlamak üzere güçlerimizi birleştirdik. İmza attığımız, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile bir kez daha futbol ekonomisini desteklemekten, sporun ve sporcunun yanındaki tereddütsüz duruşumuzu sürdürmekten gurur duyuyoruz."

"2,5 yılı ödemesiz toplam 9,5 yıllık finansman modeli"

DenizBank Genel Müdürü Ateş, sözleşmenin imzalanmasıyla işleyecek yeni sürece ilişkin, "Geçtiğimiz sene salgın koşullarından dolayı yumuşak geçişe imkan tanımak amacıyla geçirilen 1 yıllık ödemesiz döneme ilave ilk 1,5 yıl, kulüplerimiz konsorsiyum bankalarına herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek. Böylece toplamda 2,5 yıllık bir ödemesiz dönem oluşacak. Sonraki dönemlerde ise gelir performansına dayalı, toplam 9,5 yıllık bir finansman modeli oluşturulacak." dedi.

Spor kulüplerinin sahadaki başarısının mali güçleriyle birebir bağlantılı olduğunu ve mali gücün mali disiplin gerektirdiğini dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Ödemesiz dönem ile başlayacak geçiş sürecinde de denk bütçenin oluşturulması, kulüplerimiz için hayati öneme sahip olacak. Dolayısıyla kulüp başkanları, yöneticileri ve profesyonellerine, mali disiplinin sağlanması ve sürdürülebilirliği konusunda her zamankinden fazla sorumluluk düşecek. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonumuz da buradaki süreçlerin gözetilmesinde aktif rol alarak, kulüplerimizi yakından denetleyecek."

Ateş, DenizBank olarak ilk günden bu yana futbolu, futbolcuları ve kulüpleri, gençlerin ve ülkenin geleceğini sahiplenmek misyonuyla desteklediklerinin altını çizdi.

Şimdi de konsorsiyum üyeleri olarak aynı ülkü etrafında kenetlendiklerini vurgulayan Ateş, "Kulüplerimizin mali sorunlarını çözmek ve onları mali disipline kavuşturmak sorumluluğuyla, Türkiye futbol tarihine iz bırakır nitelikte bir adım atıyoruz." şeklinde konuştu.

"Spor kulüplerini güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yoğun bir çalışma göstererek süreci yürüttüklerini belirterek, spor endüstrisinin öneminden bahsetti.

Arslan, "Biz de bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün de konsorsiyumda olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bu anlaşma kulüplerimizi ciddi bir şekilde rahatlatacaktır"

Törende konuşan Nihat Özdemir, Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Özdemir, anlaşmanın kulüpleri rahatlatacağını aktararak, "Türk futbolunun geleceği açısından yeni bir sayfa açılıyor. Bankalar Birliğiyle uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda bugün 4 güzide kulübümüz, yeni yapılandırma anlaşmasına imza atacak. Varılan mutabakatla kulüplerimiz, önceki dönemden daha uzun süreli yapılandırma şansına sahip olacaklardır. Türk futbolunun uzun yıllardır devam eden mali sorunları vardı. Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde bu anlaşma kulüplerimizi ciddi bir şekilde rahatlatacaktır. Nefes almalarını ve önlerini görmelerini sağlayacaktır." diye konuştu.

Kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmalarını amaçladıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Gerek Türk futboluna destekleri, kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Hüseyin Aydın başta olmak üzere yapılandırma sürecinde olan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum. TFF olarak temel amacımız, kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmasıdır. Takım harcama limitlerini titizlikle uyguluyoruz. Kısa sürede meyvelerini toplamaya başladığımıza inanıyoruz. Kulüplerin pandemi nedeniyle birçok gelirinden olduğu ve nakit akışlarında sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Federasyon olarak UEFA ile birlikte anında aksiyonumuzu aldık. Lisanslama, transfer işlemlerinde ve takım harcama limitlerinde bazı esneklikler sağladık. Salgının ve etkilerinin en kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. UEFA'dan takımlarımızın ceza almasını istemiyoruz.

TFF olarak günü kurtarmak için değil futbolumuzun geleceği için adımları atıyoruz ve taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yeni spor kulüpleri yasasının Yüce Meclisten çıkmasını bekliyoruz. Türk sporunun ihtiyacı olan yeni yasanın, yeni tedbirlerle futbol ailesini daha disipline edeceğine inanıyoruz. Bu süreçte anlaşmalarına tam anlamıyla uymalarını kulüplerden bekliyoruz. Bugün 4 kulübümüz bu anlaşmaya imza atıyor. İhtiyacı olan diğer kulüplerin sorunlarını daha sağlıklı şekilde çözeceğine inanıyoruz. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüpler de var. Onlara hem teşekkür ediyorum hem de onları tebrik ediyorum. Kulüplerimize zor günlerinde sahip çıkan, sporcuya değer veren, sporu seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bankalarımızın genel müdürlerine teşekkür ediyorum. Futbolun yarınları için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Çebi: Mali disiplin içinde olmak zorundayız

Kulüplerin mali disiplin içinde kalmaları gerektiğini belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugünün bir milat olduğunu ifade ederek, "Popülist davranışlarla maalesef kulüpleri bu hale getirdik. Hepimiz bir şekilde hatalarımızı kabul etmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermemiş olsalardı Türk futbolunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bunun için kendilerine minnettarız. Popülist yaklaşımlardan kaynaklanan kayıpları pandemi daha da artırmıştır. Mali disiplin içinde olmak zorundayız. Bu anlaşmayla bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm yöneticilerin, başkanların mali disipline, gelir-gider dengesine sahip çıkmaları, popülist davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği için teşekkür eden Çebi, "Bir yıl önce Cumhurbaşkanımıza gidip durumu izah ettiğimizden bu zamana kadar geçen süre içinde zor günler geçirdik. Bize destek olanlar yine bankalar oldu. Cumhurbaşkanımıza yolumuzu açtığı için minnettarız. Bankalarımıza verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Bu büyük çalışmada bize çok katkısı olan banka çalışanlarına minnet duygularımla teşekkür etmeyi vazife biliyorum. Kıymetini bilelim, hayırlı olsun diyelim. Umarım bu emeklerin karşılığını devlete, millete başarılarla iade etme şansı buluruz." şeklinde konuştu.

Cengiz: Har vurup harman savurma dönemi bitti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yoğun eleştiriler de olmasına karşın 3 yıllık bir sürecin ardından bu anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Başından bu yana sürecin içinde olduğunu belirten Cengiz, "Üç yıl önce Süper Lig kulüplerinin toplam 14 milyar lira borcu, 4 milyar lira da geliri vardı. Bu mantıkla yola çıktık. Muharrem Kasapoğlu Bakanım göreve geldiği andan itibaren bununla uğraştı. O dönem pandemi yok, hiç harcamasanız 4 yıl gerekiyordu. Onun için 4 yıl ödemesiz 10 yıllık bir vadeyle yola çıktık. Bankaların o dönemde bunun altından kalkması mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem çok emek veren Sayın Berat Albayrak'a çok teşekkür ederim. Bütün genel müdürlere, Bankalar Birliği üyelerine çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma sonrasında "2-3 yıl başkan olalım har vurup harman savuralım dönemi olmayacağına" dikkati çeken Cengiz, "Özellikle amatör şubelerle ilgili düzenlemeler var. Yönetimlerin bunlara uyması gerek. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA biraz disipline etti. Dört yıl satmadan alamama kuralı geldi. Biz manava çıkar gibi ne futbolcu ne sporcu alabildik. Onun cezalarını da çektik. Ben devletimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: FFP kurallarının ihlalinin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ni sadece borçların yeniden yapılandırılması olarak değerlendirmenin doğru olmadığını aktardı.

Anlaşmanın kulüpler için önemine dikkati çeken Ağaoğlu, "Yapmış olduğumuz anlaşmayı sadece borçların yeniden yapılandırması olarak değerlendirmek pek doğru bir bakış açısı olmaz. Aynı zamanda yıllardır var olan ve bir türlü uymadığımız UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarının ihlalinin önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbol takımının, UEFA'dan aldığı men cezası nedeniyle bu sezon oynama hakkı elde etmesine rağmen Avrupa kupalarına katılamadığını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma yasağı ile yüzleşen ve çok ciddi bir gelir kaybına uğrayan kulüp başkanı olarak konuşuyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Türkiye Bankalar Birliği borçları yapılandırıyor ancak sözleşmenin içeriğine bakıldığında Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin FFP kuralını ihlal etmesinin önüne geçiyor. Bu sözleşmeye uymayan kulüpler önce cezayı bu ülkenin sınırları içinde TFF ve Türkiye Bankalar Birliğinden yiyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç: Uymak için elimizden geleni yapacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise bu sürece son bir senede dahil olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eylül ya da ekim ayında bu süreci tamamlamayı planlıyorduk ama sandığımızdan daha uzun sürdü. Önemli olan bundan sonra bu şartlara uyabilmek. Uymak için elimizden geleni yapacağız. Buradaki en büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi yüzde 4,5-5 olan kulüp paylarının bu seviyelere tekrar getirilmesi. Legal bahis son dönemde 60 milyar liraya kadar çıktı. Kulüplerin oranlarını kaynaktan kesip direkt bankalara borçlarını ödemek için de devletimiz kullanabilir. Bu, süreci hızlandıracaktır. Gerçekçi bir çözümdür."

Öte yandan Ahmet Nur Çebi, tören çıkışında basın mensuplarının Süper Lig'de 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorusuna, "Temennim Beşiktaş'ın kazanması. Ali Bey de Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyordur. Yeter ki dostça bir maç yapalım. Hakemlerin tartışılmadığı bir pazar ve pazartesi gecesi olmasını diliyorum." yanıtını verdi.