Döviz açık pozisyonu şirketleri zorlayacak

05 Ekim 2020

ŞEBNEM TURHAN

Ekim ayıyla birlikte yılın üçüncü çeyreği de geride kaldı. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler üçüncü çeyrek bilanço dönemini kapattılar ve hesaplamalar başladı. Ancak hem pandeminin ikinci dalga endişeleri hem de jeopolitik gerilimlerle geçen dalgalı ve Türk Lirası’nda sert hareketlerin yaşandığı bir çeyrek yaşandı. Bu durum döviz borcu ve açık pozisyonu olan şirketler için diğerlerine nazaran daha sıkıntılı. Ziraat Yatırım’ın yaptığı araştırmaya göre üçüncü çeyrekte Türk Lirası’ndaki kayıptan dolayı döviz pozisyon açığı olan şirketler arasında en büyük darbeyi Türk Telekom alacak. Kurumun hesabına göre hem dolar hem Euro açığı olan Türk Telekom üçüncü çeyrekte TL'deki değer kaybının etkisiyle 911 milyon TL'lik kur farkı gideri yazabilir. Türk Telekom’un ikinci çeyrek itibariyle döviz açık pozisyonu 4 milyar 832 milyon TL seviyesindeydi.

Yılın üçüncü çeyreğinde Türk Lirası’na karşı dolar yüzde 14,1, Euro yüzde 18,4, Japon Yeni yüzde 15,8 değer kazandı. Bu durum döviz açık pozisyonları olan şirketler için kötü haber. Özellikle Euro'daki daha yüksek artıştan dolayı Euro açık pozisyonları yüksek olanlar, dolar ve Japon Yeni açık pozisyonu olanlara göre daha olumsuz etkilenebilecek. Bu yılın ikinci çeyreğinde Türk Lirası daha iyi bir performans sergilemiş ve Türk Lirası’na karşı dolar yüzde 5, Euro yüzde 6,8, Japon Yeni yüzde 5,7 değer kazanmıştı. O nedenle üçüncü çeyrekte kurlar daha yüksek artışlar yaşadı. Ve döviz açık pozisyonu olan şirketler daha yüksek kur gideri, fazlası olan şirketler ise daha fazla kur geliri yazabilecek. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise Türk Lirası’na karşı dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 5,6 ve yüzde 1,9 oranlarında değer kaybettiği için bu yılın aynı döneminde döviz açık pozisyonu olan şirketlere olumsuz etki ikinci çeyreğe göre çok daha yüksek olacak.

THY, 206 milyon TL gider yazabilir

Ziraat Yatırım’ın notuna göre Türk Telekom 911 milyon TL, Vestel Elektronik 873 milyon TL, Sasa Polyester 854 milyon TL, Sinpaş GMYD 609 milyon TL ve Ak Enerji 473 milyon TL kur farkı gideri yazarak döviz kurlarındaki değişimden en olumsuz etkilenecek şirketler olarak öne çıkıyor.

Döviz pozisyon açığında birinci sırada olan Türk Hava Yolları’nın ise üçüncü çeyrekte 206 milyon lira döviz gideri daha yazması bekleniyor.

Ziraat Yatırım notunda döviz açık pozisyonunda ikinci sırada bulunan Zorlu Enerji’nin dolar ve Euro cinsi açık pozisyonu olmasına karşın etkinin bir bölümünün özkaynakta gösterilmesi ve korunma sebebiyle gelir tablosuna olumsuz etkisi olmayabileceği kaydedildi.

Notta Zorlu Enerji’nin 62 milyon TL gelir yazabileceği yer aldı. Yine açık pozisyonda üst sıralarda yer alan Ford Otosan’ın yükümlülüklerinin neredeyse tamamının Ford Motor Company ile yaptığı ihracat anlaşmaları ile riskten korunuyor.

Döviz pozisyon fazlası olana da kur zararı



İkinci çeyrek sonunda 1 milyar 912 milyon lira döviz fazlası olan Vestel Elektronik’in üçüncü çeyrek için 873 milyon liralık kur farkı gideri yazması bekleniyor. Ayrıca detayı bilinemeyen para birimlerinin de etkisinin gözlenmesi öngörülüyor. Ak Enerji’nin ise dolar yoğun açık pozisyonu nedeniyle 473 milyon lira kur farkı gideri kaydetmesi bekleniyor. İkinci çeyrekte 4 milyar 728 milyon lira döviz açık pozisyonu ile altıncı sırada olan Sasa Polyesterin Euro açık pozisyonuna bağlı olarak 854 milyon lira kur farkı gideri kaydedebileceği hesaplandı. Vestel Elektronik gibi ikinci çeyrekte 1 milyar 359 milyon lira ile döviz pozisyon fazlası olan Koç Holding’in de riskten korunma araçları sonrası ana ortaklık payına üçüncü çeyrekte 237 milyon liralık kur farkı gideri düşeceği hesaplandı. Döviz açık pozisyonu olan Pegasus üçüncü çeyrekte kur farkı geliri yazacak şirketler arasında. Ziraat Yatırım’ın notunda fonksiyonel para birimi Euro olan şirketin, dolar açık pozisyonuna istinaden gelir, TL fazla pozisyonuna istinaden ise gider kaydettiği belirtilerek, 164 milyon lira kur farkı geliri yazabileceği hesaplandı.

En fazla kur farkı gelirini Aselsan kaydedecek



Döviz pozisyon fazlası olan şirketlerde ise en yüksek kur farkı geliri yazacak şirketlerin başında Aselsan geliyor. Ziraat Yatırım’ın notuna göre dolar ve Euro fazlasına istinaden 905 milyon TL kur farkı geliri kaydedilebileceği hesaplandı. Medya grubunu satışından itibaren döviz fazlası olan şirketler sıralamasından düşmeyen Doğan Holding’in Türk Lirası’nın değer kaybından 559 milyon TL kur farkı geliri yazması bekleniyor. İkinci çeyrekte döviz pozisyon fazlasında birinciliği burun farkıyla İsdemir’e bırakan Şişecam’ın533 milyon lira kur farkı geliri yazması hesaplanıyor. Enerjisa Enerji'nin ise 211 milyon TL kur farkı geliri olabilir.