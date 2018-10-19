Döviz depo ihalesi 1 milyar doların altına indi

19 Ekim 2018

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları ihalelerde TCMB'nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.

Banka 2017 yılı Ocak ayında TL ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla ilgili piyasanın açıklamasına karar vermişti.

TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranı yüzde 24 olarak korunurken dolar faiz oranı da değişmeyerek yüzde 2.25 olarak ilan edildi.

Kaynak: Reuters