Döviz fiyatlarında gözler üç büyük merkez bankasında
Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz kararı sonrasında dövizde başlayan yükseliş yeni haftaya da yansıdı. Dolar fiyatları yükselişine devam ederek 8 lirayı geçerken, rekor tazeledi. Euro ise 9,53 ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Dövizdeki artış sonrasında gözler üç büyük merkez bankasına çevrildi.
Döviz fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında yükselişe geçti. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro rekor kırdı. Dolar 8 lirayı geçerken, euro ise 9,53 lira ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Dolar ve euro gibi döviz fiyatlarındaki yükselişin ardından bu hafta gözler Kanada, Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarına çevrildi.
Piyasalar üç büyük merkez bankasının para kurulu toplantılarını beklerken, Kanada ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faiz kararlarını ertelemeleri bekleniyor. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyüme karşısında temkimli duracağı öngörülüyor.
İşte bugünün döviz kurları:
ABD doları: 8,0636
Euro: 9,5367
İngiliz Sterlini: 10,5092
100 Japon Yeni: 7,7047
İsviçre Frangı: 8,9260
Kanada Doları: 6,1321
Avustralya Doları: 5,7491
Çin Yuanı: 1,2066