Döviz fiyatlarında gözler üç büyük merkez bankasında

26 Ekim 2020

Döviz fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında yükselişe geçti. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro rekor kırdı. Dolar 8 lirayı geçerken, euro ise 9,53 lira ile tüm zamanların zirvesine çıktı. Dolar ve euro gibi döviz fiyatlarındaki yükselişin ardından bu hafta gözler Kanada, Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarına çevrildi.

Piyasalar üç büyük merkez bankasının para kurulu toplantılarını beklerken, Kanada ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faiz kararlarını ertelemeleri bekleniyor. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyüme karşısında temkimli duracağı öngörülüyor.

İşte bugünün döviz kurları:

ABD doları: 8,0636

Euro: 9,5367

İngiliz Sterlini: 10,5092

100 Japon Yeni: 7,7047

İsviçre Frangı: 8,9260

Kanada Doları: 6,1321

Avustralya Doları: 5,7491

Çin Yuanı: 1,2066

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