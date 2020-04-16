Döviz hesapları 1 ay sonra ilk kez yükseldi

16 Nisan 2020

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 4 haftalık aradan sonra artış kaydetti. 3Bir önceki hafta 194 milyar 148 milyon dolar olan döviz hesapları geçtiğimiz haftada 195 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 4 haftada 7,5 milyar dolar azalan döviz hesapları geçtiğimiz hafta 936 milyon dolar yükselmiş oldu.





Hem bireysel hem de tüzel hesaplarda artış

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 118 milyar 764 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 320 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu. Bir önceki haftaya göre, geçtiğimiz hafta bireysel hesaplardaki döviz artışı 418 milyon dolar olurken; tüzel kişilerin hesaplarındaki döviz tutarı 518 milyon dolar arttı.

Vatandaş euro bozdurdu, dolar aldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 107 milyar 602 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 64 milyar 603 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta döviz hesaplarının 106 milyar 966 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 65 milyar 603 milyon dolar olmuştu.