Döviz hesapları 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 mliyar 478 milyon dolar düşüş gösterdi. bir önceki hafta 235 milyar 162 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Ekim ile sona eren haftada 232 milyar

684 milyon dolara geldi.

Döviz hesapları 1 ayın en düşük seviyesinde

Toplam döviz mevduatları 10 Eylül işlem haftasında 238 milyarı aşarak rekor seviyeye çıkmıştı. Geçen hafta yaşanan yaklaşık 2,5 milyar dolarlık düşüşle birlikte toplam döviz mevduatları bir ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Tüzel hesaplarda düşüş 1,6 milyar dolar

Toplam mevduatlar içinde gerçek kişilere yani hane halkına ait olan mevduatlar son haftada 923 milyon dolar azalarak 144 milyar 201 milyon dolara gerilerken tüzel kişilere yani şirketlere ait olan mevduatlar ise 1,55 milyar dolar azalarak 88 milyar 482 milyon dolara indi..