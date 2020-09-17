Döviz hesapları 1,2 milyar dolar arttı

17 Eylül 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistikleri verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin toplam döviz hesapları büyüklüğü 218 milyar 679 milyon dolara yükseldi. Yaşanan artışın 257 milyon dolarlık kısmı bireysel hesaplardaki artıştan kaynaklanırken 980 milyon dolarlık kısmı ise tüzel hesaplardaki artış nedeniyle gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bireysel hesapların döviz büyüklüğü 135 milyar 485 milyon dolar; tüzel döviz hesaplarının toplam tutarı ise 83 milyar dolar 194 milyon dolara olarak açıklandı.

Döviz cinsleri bakımından değerlendirildiğinde ise dolar hesapların büyüklüğü 117 milyar 475 milyon dolara; euro hesapların dolar karşılığı büyüklüğü 64 milyar 99 milyon dolara, diğer döviz türlerinin dolar cinsinden karşılığı 3 milyar 813 milyon dolara, kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise 33 milyar 292 milyon dolar oldu.

Böylece geçtiğimiz hafta dolar cinsi hesaplardaki artış 409 milyon dolar; euro cinsi hesaplardaki artışın dolar karşılığı ise 747 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kıymetli maden hesaplarındaki değişim ise 89 milyon dolarlık artış yönünde oldu.