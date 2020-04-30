Döviz hesapları 2 hafta sonra geriledi

30 Nisan 2020

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Nisan tarihinde sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar 376 milyon dolar geriledi 195 milyar 190 milyon dolar oldu.

Mart başında zirve yapmıştı

6 Mart haftasında 201 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı üst üste 4 hafta devam eden düşüşle 3 Nisan haftasında 194 milyar dolara kadar gerilemişti. Döviz hesaplarındaki 2 haftalık yükselişin ardından geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden geriledi.

Bireysel hesaplar döviz sattı, tüzel hesaplar aldı

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 118 milyar 513 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 677 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu. Bir önceki haftaya göre, geçtiğimiz hafta bireysel hesaplardaki döviz 980 milyon dolar gerilerken; tüzel kişilerin hesaplarındaki döviz tutarı 604 milyon dolar arttı.

Vatandaş euro bozdurdu, dolar aldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 108 milyar 776 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 62 milyar 22 milyon dolar oldu. Bir önceki haftaya göre euro hesaplarının dolar karşılığı 739 milyon dolar azalırken; dolar hesapları 679 milyon dolar yükseldi.

Kıymetli maden depo hesapları 304 milyon dolar düşüşle 20 milyar 917 milyon dolara geriledi. Depo hesaplar geçtiğimiz hafta 2,1 milyar dolar artış kaydetmişti.