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Döviz hesapları 241 milyon dolar arttı

Vatandaşların banka hesaplarındaki toplam döviz tutarı geçen hafta 240,8 milyon dolar artış kaydetti. Yaşanan artışta şirket hesaplarının 480 milyon dolarlık döviz alımı etkili olurken bireysel hesaplar 238 milyon dolarlık satış yaptı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 234 milyar 276 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Ekim ile sona eren haftada 234 milyar 517 milyon dolara geldi.

Bireysel hesaplar sattı, ticari hesaplar aldı

Bankalardaki döviz mevduatlarında bireysel hesaplarda 238 milyon dolarlık düşüş yaşanırken şirket hesaplarında ise 480 milyon dolarlık artış gerçekleşti. 

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