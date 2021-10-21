Döviz hesapları 241 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 234 milyar 276 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Ekim ile sona eren haftada 234 milyar 517 milyon dolara geldi.

Bireysel hesaplar sattı, ticari hesaplar aldı



Bankalardaki döviz mevduatlarında bireysel hesaplarda 238 milyon dolarlık düşüş yaşanırken şirket hesaplarında ise 480 milyon dolarlık artış gerçekleşti.