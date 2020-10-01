Döviz hesapları 391 milyon $ azaldı

01 Ekim 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası'nın, 25 eylül haftasına ilişkin açıkladığı para banka istatistiklerine göre, vatandaşların banka hesaplarındaki döviz tutarı bir önceki haftaya göre 391 milyon dolar geriledi ve 217 milyar 743 milyon dolara düştü.

Banka hesaplarında bulunan döviz miktarında yaşanan 391 milyon dolarlık düşüşte bireysel hesaplardan yapılan 906 milyon dolarlık döviz satışı etkili oldu. Bireysel hesaplar satarken tüzel hesaplar ise 515 milyon dolarlık alım yaptı.

Euro hesaplar parite etkisiyle düştü



Hesaplardaki hareketlilik döviz cinslerine göre değerlendirildiğinde ise dolarda artış euro hesapların ABD Doları karşılığında ise düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla dolar cinsi hesaplardaki tutar 611 milyon dolar artarak 118 milyar 272 milyon dolara yükseldi. Euro hesapların dolar karşılığı ise 523 milyon dolar düşerek 62 milyar 780 milyon dolara geldi. Euro hesaplardaki gerileme euro/dolar paritesindeki düşüşten kaynaklandı. Euro hesaplar dolara çevrilmeden hesaplandığında yaklaşık 450 milyon euro civarı artış söz konusu...

Kıymetli maden hesapları da geriledi



Dolar ve euro dışındaki döviz türlerindeki değişim ise 138 milyon dolarlık artış yönünde oldu. Diğer döviz cinsi hesapların toplam tutarı ise 4 milyar 46 milyon dolar düzeyinde. Kıymetli maden hesapların dolar karşılığında ise 617 milyon dolarlık gerileme yaşandı ve toplam hesap büyüklüğü 32 milyar 645 milyon dolar oldu.

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