Döviz hesapları 5 hafta sonra geriledi

25 Haziran 2020

Merkez Bankası'nın, 19 Haziran haftasına ilişkin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları geçtiğimiz hafta 1 milyar 269 milyon dolar geriledi ve 201 milyar 638 milyon dolara indi.



Üst üste 5 haftadır yükselişini sürdüren döviz hesapları geçtiğimiz hafta 202 milyar 907 milyon dolar ile tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.







Şirketlerden 1 milyar dolarlık satış



Geçtiğimiz hafta döviz hesaplarında yaşanan düşüşte, 1 milyar 41 milyon dolarlık döviz bozduran tüzel hesaplar etkili olurken; bireysel döviz hesaplarındaki çözülme 228 milyon dolar oldu.



Dolar, euro, altın tüm hesaplar geriledi

Döviz türlerine göre incelendiğinde ise; hesaplardan 402 milyon dolarlık, ABD doları çıkışı gerçekleşirken; euro hesapların dolar karşılığındaki gerileme ise 559 milyon dolar olarak açıklandı. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı da 328 milyon dolar azaldı. Diğer yabancı para birimi hesaplarda ise 20 milyon dolarlık artış yönlü değişim yaşandı.



Son verilere göre, vatandaşların hesaplarındaki dolar mevduatların toplamı 112 milyar 876 milyon dolar; euro mevduatların dolar karşılığı ise 60 milyar 841 milyon dolar; kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü ise 24 milyar 269 milyon dolar oldu.

Bankalardaki toplam mevduat 3 trilyonu aştı

Bankalardaki Türk Lirası ve yabancı para cinsinden toplam mevduat tutarı ise bir önceki haftaya göre, 27 milyar lira artış kaydetti ve 3 trilyon 126 milyar liraya yükseldi. Bu rakamın yaklaşık 1 trilyon 502 milyar lirasını TL hesaplar oluştururken yabancı para cinsinden mevduatların TL karşılığı ise 1 trilyon 519 milyar lira oldu.