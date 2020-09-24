Döviz hesapları 545 milyon dolar geriledi

24 Eylül 2020

Dünya ONLINE

Merkez Bankası tarafından açıklanan 18 Eylül Haftası para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, bir önceki haftaya göre 545 milyon dolar geriledi. Bir önceki hafta 218 milyar 679 milyon dolardan 218 milyar 134 milyon dolara düştü.

Bireysel döviz hesaplarında artış yaşanmasına karşın; tüzel hesaplarda görülen döviz çıkışı toplam tutarın gerilemesini sağladı. Bir önceki 135 milyar 485 milyon dolar olan bireysel döviz hesapları 290 milyon dolar artışla 135 milyar 775 milyon dolara çıktı Tüzel hesaplardaki toplam döviz tutarı ise 835 milyon dolar azaldı ve 83 milyar 194 milyon dolardan 82 milyar 359 milyon dolara düştü.

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para hesapları döviz türleri bakımından ele alındığında ise ABD Doları hesapların tutarı 117 milyar 661 milyon dolar oldu. Euro hesapların dolar cinsinden karşılığı ise 63 milyar 303 milyon dolar olarak açıklandı. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı ise 33 milyar 262 milyon dolar. Geçtiğimiz hafta döviz türlerine göre değişimlerde ise dolar cinsi hesaplarda 186 milyon dolar artış; euro hesapların dolar cinsinden karşılığında 796 milyon dolar düşüş; kıymetli maden hesaplarında ise 30 milyon dolar gerileme yaşandı.