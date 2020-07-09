Döviz hesapları 969 milyon dolar azaldı

09 Temmuz 2020

Merkez Bankası tarafından, 3 Temmuz tarihinde sona eren haftaya yönelik para banka istatistiklerine göre, vatandaşların döviz hesaplarındaki tutar 292 milyar 213 milyon dolardan 201 milyar 244 milyon dolara geriledi. Döviz hesaplarındaki 969 milyon dolarlık düşüşte rağmen bireysel hesaplardaki 808 milyon dolarlık artış dikkat çekti.

Vatandaşın hesabındaki döviz tutarındaki çözünmede şirket hesaplarından yapılan 1,77 milyar dolarlık satış etkili oldu. 3 Temmuz haftasında bireysel hesaplardaki döviz tutarı 122 milyar 467 milyon dolar olarak açıklanırken; 1 milyar 777 milyon dolarlık çıkış sonrası şirketlerin döviz hesabı ise 80 milyar 554 milyon dolardan 78 milyar 777 milyon dolara geriledi.

Vatandaşlar 1,2 milyar euro sattı

Döviz cinsi bakımından incelendiğinde; ABD Doları hesapları 177 milyon dolarlık artışla 113 milyon 374 milyon dolara yükseldi. Euro hesapların dolar cinsinden karşılığında ise 1 milyar 180 milyon dolarlık düşüş yaşandı ve 58 milyar 830 milyon dolar oldu. Altın hesapları ise 44 milyon dolar azalırken 24 milyar 270 milyon dolar olarak açıklandı.

Toplam mevduatlar 5 milyar lira azaldı



Bankalar arası mevduatlar hariç, bankalardaki bireysel ve tüzel mevduatların toplamı bir önceki haftaya göre, 5 milyar lira artış geriledi ve 3 trilyon 39 milyar liraya düştü. Bu rakamın yaklaşık 1 trilyon 523 milyar lirasını TL hesaplar oluştururken yabancı para cinsinden mevduatların TL karşılığı ise 1 trilyon 516 milyar lira oldu.