Döviz hesapları, geçen hafta 627 milyon dolar düştü

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 626,9 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 213 milyar 312,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Haziran ile sona eren haftada 212 milyar 685,70 milyon dolara geldi.

17 Haziran haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 948,8 milyon dolar azalarak 133 milyar 706,70 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 321,8 milyon dolar artarak 78 milyar 979 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 64,0 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 720 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerin döviz mevduatları 656 milyon dolar artış gösterdi.