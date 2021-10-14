Döviz hesapları iki hafta aradan sonra yükselişte
Döviz kurlarında sert yükselişler ve dolar/TL'de arka arkaya gelen rekorlar eşliğinde2 haftadır devam eden döviz satış, geçen hafta son buldu. Son iki haftada 3,4 milyar dolarlık satış yapan yurt içi yerleşikler geçen hafta 1,5 milyar dolarlık alım yaptı. Rakam parite etkisinden arındırıldığında ise 1,7 milyar dolar oldu.
DÜNYA ONLINE
Merkez Bankasının haftalık para banka verilerine göre, vatandaşların iki haftadır devam eden döviz satışları geçen hafta son buldu. Önceki iki haftada 3,4 milyar dolar değerinde döviz bozduran yurt içi yerleşikler, geçen hafta ise 1 milyar 519 milyon dolarlık döviz alımı yaptı.
Böylece bankalardaki döviz hesaplarındaki toplam tutar 232 milyar 684 milyon dolardan 234 milyar 276 milyar dolara yükseldi.
Şirketlerden 1,7 milyar dolarlık döviz alımı
Döviz hesaplarında bireysel vatandaşlar çok sınırlı da olsa (157 milyon dolar) satış yaparken artışın tamamı şirket hesaplarından (1,7 milyar dolar) gerçekleşti.
Döviz cinsine göre bakıldığından ise ABD Doları hesaplarda artış 820 milyon dolar olurken euro cinsi hesapların ABD Doları karşılığında ise 884 milyon dolar artış yaşandı.