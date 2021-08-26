Döviz hesapları kurlardaki düşüş etkisiyle geriledi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 15 milyon dolar düşüş gösterdi ve 232 milyar 231 milyon dolara geriledi. Ancak hesaplardaki düşüş parite etkisinden kaynaklandı. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları son haftada 62 milyon dolar arttı.



Son haftada hane halkı hesaplarında yükseliş olurken şirketlerde ise düşüş oldu. 20 Ağustos işlem haftasında gerçek kişi (hane halkı) mevduatları 643 milyon dolar artarak 144 milyar 995 milyon dolara yükselirken tüzel kişilerin (şirket) mevduatları ise 659 milyon dolarlık düşüşle 87 milyar 894 milyar dolara geriledi.

Son haftada hane halkı hesaplarında yükseliş olurken şirketlerde ise düşüş oldu.

20 Ağustos işlem haftasında gerçek kişi (hane halkı) mevduatları 643 milyon dolar artarak 144,995 milyon dolara yükselirken tüzel kişilerin (şirket) mevduatları ise 659 milyon dolar azalarak 87,894 milyar dolara geriledi.

Son bir aydaki sınırlı artış

30 Temmuz haftasında 231,646 milyar dolar olan toplam döviz mevduatları 20 Ağustos’ta 231, 231 milyar dolar oldu. Döviz kurunun sakin olduğu bu ay yurt içinde döviz mevduatlarında da çok sınırlı bir artış oldu.