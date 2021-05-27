Döviz hesapları parite etkisiyle 215 milyon dolar arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 21 Mayıs itibariyle 214 milyon dolar artarak 227 milyar 683 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 21 Mayıs haftasında 937 milyon dolar azalma yaşandı. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 550 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 387 milyon dolar azaldı.

Parite etkisi dikkate alınmadığında ise gerçek kişilerin yabancı para mevduatları 392 milyon dolar artışla 142 milyar 755 milyon dolar, tüzel kişilerin yabancı para mevduatları 177 milyon dolar azalışla 84 milyar 930 milyon dolar oldu.