Döviz hesapları rekor tazeledi

18 Haziran 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası'nın, 12 Haziran haftasına ilişkin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 5 Haziran haftasına göre 903 milyon dolar daha yükseldi. Böylece, bir önceki hafta 202 milyar 4 milyon dolar ile rekor kıran döviz hesapları, zirveyi 202 milyar 907 milyon dolara taşımış oldu.





Vatandaş dolar ve altın aldı; euro sattı



12 Haziran haftasında döviz hesaplarında yaşanan artışın 552 milyon doları, ABD doları hesaplarından kaynaklanırken; euro hesapların dolar karşılığı tutarı 113 milyon dolar düşüş kaydetti. Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı bir önceki haftaya göre 489 milyon dolar artarken diğer döviz türlerindeki hesapların dolar karşılığı tutarı ise bir önceki haftaya göre 25 milyon dolar geriledi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla bireysel döviz hesapları 355 milyon dolarlık artışla 121 milyar 614 milyon dolara ulaştı. 81 milyar 293 milyon dolara olarak açıklanan tüzel hesaplardaki döviz tutarındaki artış ise 548 milyon dolar oldu.