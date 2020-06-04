Döviz hesapları yeniden 200 milyar doları aştı

04 Haziran 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 200 milyar doların üzerine çıktı.



Döviz hesapları son olarak mart ayının ilk haftasında ilk kez 200 milyar dolara ulaşmıştı. 2 hafta üst süte 200 milyar doların üzerinde seyreden döviz hesapları çözülmüş, mayıs ayının ilk haftasında 194 milyar 277 milyon dolara kadar düşmüştü. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarından en yüksek tutar 201 milyar dolar 701 milyon dolar ile 6 Mart haftasında görüşmüştü.

22 Mayıs haftasında 199 milyar 293 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları, geçtiğimiz hafta itibarıyla 200 milyar 209 milyon dolar oldu. Söz konusu tutarın 120 milyar 910 milyon dolarını gerçek kişi hesapları; 79 milyar 299 milyon doları ise tüzel hesaplardan oluştu.

Hem dolar hem de euro hesaplar arttı

Geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının 111 milyar 307 milyonluk kısmı ABD doları cinsinden; 61 milyar 161 milyon doları ise euro hesapların dolar karşılığından oluştu. Bir önceki hafta dolar hesaplarının toplam tutarı 110 milyar 947 milyon dolar; euro hesapların dolar karşılığından değeri ise 61 milyar 7 milyon dolar idi. Böylece geçtiğimiz hafta dolar hesaplarındaki artış 360 milyon dolar; euro hesaplarındaki artış ise 154 milyon dolar oldu.

Kıymetli maden hesaplarının döviz karşılığı ise 388 milyon dolarlık artışla 24 milyar 86 milyon dolar olarak açıklandı.

