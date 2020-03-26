Döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altında

26 Mart 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 20 mart ile biten haftada, açıklanan son iki veride 200 milyar doların üzerinde bulunan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 198,2 milyar dolara geriledi.

Bir önceki hafta 200 milyar 761 milyon dolar olan yurt içi yerleşikler döviz hesapları geçtiğimiz hafta 198 milyar 275 milyon dolara geriledi.

2,5 milyar dolarlık düşüşün tamamı bireysel hesaplardan

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 121 milyar 919 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 356 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu. Döviz hesaplarındaki toplam düşüşün neredeyse tamamı bireysel hesaplardaki değişimlerden kaynaklandı.

Bir önceki hafta 124 milyar 392 milyon dolar olan bireysel döviz hesapları 2 milyar 473 milyon TL azaldı ve geçen hafta itibarıyla 121 milyar 919 milyon dolara geriledi. Ticari hesaplardaki değişim ise yaşanmadı. Geçen hafta 76 milyar 356 milyon dolar olan tüzel döviz hesapları bir önceki hafta 76 milyar 369 milyon dolar idi.

Hem dolar hem de euro hesaplar eridi

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 106 milyar 146 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 68 milyar 59 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta döviz hesaplarının 107 milyar 618 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 69 milyar 389 milyon dolar oldu.