Döviz hesapları, 'zirve' etkisiyle 2,1 milyar dolar geriledi

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 135 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 237 milyar 297 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Eylül ile sona eren haftada 235 milyar 162 milyon dolara geldi.

ABD Doları hesaplar 1,4 milyar dolar eridi

Yaşanan düşüşte tarihi zirvesini geçen 8,80'in bu hafta da 9 lira kıyısına taşıyan dolar/TL kurundaki yükselişler sonrası gelen kar satışları etkili oldu. TCMB verilerinde, bir önceki hafta 123 milyar 970 milyon dolar olan ABD Doları hesaplarında 1 milyon 379 milyon dolarlık çözülme yaşandığı görülüyor.

Bireysel hesaplarda sarış daha fazla

Toplam döviz hesaplarındaki 2,1 milyar dolarlık gerilemenin 1,3 milyar doları bireysle hesaplardan kaynaklanırken; 827 milyon doları ise şirket hesaplarında gerçekleşti.