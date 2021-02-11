Döviz hesaplarında 10 ayın en sert düşüşü yaşandı

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 2 milyar 131 milyon dolar azalarak 232 milyar 925 milyon dolara geriledi. Dolar/TL’nin 7.02 liraya kadar gerilediği geçen hafta hem tüzel kişilerin hem de bireylerin döviz mevduatı azaldı.

Döviz mevduatları son olarak 3 nisan 2020 haftasında 3 milyar 286 milyon dolar düşüş kaydetmişti. Geçen hafta yaşanan 2 milyar 131 milyon dolarlık düşüş bu tarihten sonra döviz mevduatlarında yaşanan en sert düşüş oldu.

Altındaki düşüş kıymetli maden depo hesaplarını geriletti



29 Ocak haftasında da yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık gerileme yaşanmıştı. Son iki haftada da altının ons fiyatında dolara karşı değer kaybı sürdü. Geçen hafta altının ons fiyatı 1800 doların da altına gerilemişti. Bu durum yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığının gerilemesine neden oldu.

Döviz mevduatındaki azalmanın da 1 milyar 15 milyon doları kıymetli maden depo hesaplarındaki azalmadan meydana geldi. Euro/dolar paritesi de geçen hafta 1.20 seviyesinin altına inmişti. Euro hesaplarının dolar karşılığındaki gerileme de 743 milyon dolar olarak belirlendi.



Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 29 Ocak haftasındaki 235 milyar 56 milyon dolardan 232 milyar 925 milyon dolara indi. Şubatın son haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını azalttı. 5 Şubat haftasında bireylerin döviz mevduatı 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 148 milyar 141 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 751 milyon dolar azalarak 84 milyar 784 milyon dolara indi. Hem ticari hem de bireylerin döviz mevduatı son iki haftadır geriliyor.



Vatandaş 124 milyon dolar sattı



Bireylerin dolar mevduatı 124 milyon dolar azalışla 76 milyar 246 milyon dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 944 milyon dolar azalarak 34 milyar 512 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 299 milyon dolar azalarak 34 milyar 339 milyon dolara düştü. Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 553 milyon dolar azalışla 45 milyar 247 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı da 444 milyon dolar azalışla 35 milyar 211 milyon dolara geriledi. Kıymetli maden depo hesaplarında düşüş ise 71 milyon dolar oldu.