Döviz hesaplarında 1,5 milyar dolarlık artış

22 Mayıs 2020

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 Mayıs tarihinde sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar bir önceki haftaya göre 1 milyar 450 milyon dolar arttı ve 195 milyar 727 milyon dolar oldu.

Hem bireysel hem ticari hesaplar yükseldi



Döviz hesaplarındaki artışın 118 milyar 305 milyon doları gerçek kişi hesaplardan; 77 milyar 422 milyon doları da tüzel hesaplardan geldi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında gerçek kişi hesaplarındaki artış 702 milyar dolar, tüzel hesaplardaki artış ise 748 milyar dolarak olarak açıklandı.

Kıymetli maden hesapları 2,3 milyar dolar arttı

Döviz hesaplarındaki dolar hesaplarının tutarı 109 milyar 755 milyon dolar; euro hesapların dolar karşılığı 60 milyar 256 milyon dolar; diğer döviz cinslerinin dolar karşılığı 3 milyar 256 milyon dolar oldu. Kıymetli maden hesaplarında ise 22 milyar 155 milyon dolar bulunuyor.

Bir önceki haftaya göre kıyaslandığında dolar hesapları 200 milyon dolar azaldı. Euro hesapların dolar karşılığında ise 293 milyon dolarlık artış yaşandı. Dolar ve euro dışı döviz hesaplarında 748 milyon dolar; kıymetli maden hesaplarında ise 1 milyar 298 milyon dolarlık artış dikkat çekti.