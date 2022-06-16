Döviz hesaplarında 850 milyon dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 214 milyar 912 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Haziran ile sona eren haftada 213 milyar 312 milyon dolara geldi.

10 Haziran haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 597 milyon dolar azalarak 134 milyar 655 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2,5 milyon dolar azalarak 78 milyar 657 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 849 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 322 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerin döviz mevduatları 472 milyon dolar artış gösterdi.