Döviz hesaplarında sert düşüş; Nette 2,1 milyar dolar

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 28 Ocak haftasında 2 milyar 186 milyon dolar geriledi. Kur korumalı TL mevduat ürünün 21 Aralık’ta devreye girmesinin ardından son üç haftadır döviz mevduatında çözülme sürüyor. Geçen hafta tüzel kişiler için de kur korumalı TL mevduatın devreye girmesinin etkisi verilere yansımış görünüyor. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 427 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatındaki azalma 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Döviz mevduatta temmuza döndük

Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 232 milyon dolar azalırken Euro cinsi mevduatın dolar karşılığı 577 milyon dolar, kıymetli maden cinsi mevduatın dolar karşılığı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 690 milyon dolar geriledi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 982 milyon dolar gerilerken Euro cinsi mevduatın dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 257 milyon dolar arttı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı bakiyesi ise 228 milyar 162 milyon dolar ile Temmuz 2021 seviyelerine geriledi.

Zirveden düşüş 10 milyar doları aştı

Vatandaşların döviz hesapları Aralık ayının ortasında 238 milyar doları aşarak tarihi seviyelerini görmüştü. Kur korumalı mevduat kampanyalarının etkisiyle vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarında bulunan tutar tarihi zirveye göre 10,7 milyar dolar aşağı geldi. Yıl sonuna göre bakıldığında ise döviz hesaplarındaki çözülme 9 milyar doların üzerinde.

Döviz hesaplarının son iki aydaki seyri şöyle:

Tarih - Döviz hesapları

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28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80

10 Aralık 2021: 231.645,40

03 Aralık 2021: 230.972,30



