Döviz hesaplarındaki artış devam ediyor

24 Nisan 2020

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 17 Nisan tarihinde sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar 482 milyon dolarlık artışla 195 milyar 566 milyon dolara ulaştı.

Mart başında zirve yapmıştı



6 Mart haftasında 201 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan yurt içi yerleşiklerin döviz hesabı üst üste 4 hafta devam eden düşüle 194 milyar dolara kadar gerilemişti. Düşüş trendi bir önceki hafta son bulan döviz hesaplarındaki artış geçen hafta da devam etti.





Bireysel hesaplar döviz aldı, tüzel hesaplar sattı

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 119 milyar 943 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 73 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu. Bir önceki haftaya göre, geçtiğimiz hafta bireysel hesaplardaki döviz artışı 729 milyon dolar olurken; tüzel kişilerin hesaplarındaki döviz tutarı 247 milyon dolar geriledi.

Vatandaş euro bozdurdu, dolar aldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 108 milyar 97 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 62 milyar 761 milyon dolar oldu. Bir önceki haftaya göre euro hesaplarının dolar karşılığı 2 milyar dolar azalırken; dolar hesapları 495 milyon dolar yükseldi.

Altın hesaplarında artış

Bankalardaki altın hesapları olan kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı ise bir önceki haftaya göre 2 milyar 118 milyon dolarlık artışla 21 milyar 221 milyon dolara çıktı.